ايرادات العراق من النفط تتجاوز 7 مليارات دولار خلال شهر

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز/ يوليو الماضي، حسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت سومو في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز " ان كميات الصادرات من النفط الخام 104 ملايين و750 الفاً و 788 برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و184 مليونا و449 الف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان، مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 104 ملايين، و255 الفاً و143 برميلاً، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة 495 الفاً و645 برميلاً.

ووفقا للإحصائية، فإنه لم يتم تصدير أي كمية من النفط إلى الأردن خلال الشهر الماضي.