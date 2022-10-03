ايرادات العراق النفطية تنخفض 9% في ايلول

شفق نيوز/ انخفضت ايرادات العراق النفطية بنسبة اكثر من 9% في شهر ايلول/ سبتمبر الماضي، فيما عزا خبير نفطي ذلك الى انخفاض الاسعار العالمية.

ووفقا لبيانات وزارة النفط العراقية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن صادرات البلاد باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، انخفضت بنسبة 3.4% على أساس شهري في ايلول/ سبتمبر لتصل الى 98.765 مليون برميل، مقارنة بشهر اب/ أغسطس الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 101.859 مليون برميل.

وانخفض مجموع الإيرادات النفطية لشهر ايلول/ سبتمبر بنسبة 9.6% لتصل الى 8.773 مليار دولار على اساس شهري مقارنة بشهر اب/ أغسطس التي بلغت فيها الإيرادات 9.784 مليار دولار.

وانخفض مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 10.43% على اساس شهري لتصل الى 8.587 مليارات دولار مقارنة بشهر اب/ أغسطس التي بلغت فيها الايرادات 9.587 مليارات دولار.

فيما ارتفعت الايرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 42% على اساس شهري لتصل الى 175 مليون دولار، مقارنة بشهر اب/ اغسطس الذي بلغت فيه الايرادات 101 مليون دولار.

فيما عزا الخبير النفطي محمد الحسني، في حديث لوكالة شفق نيوز، السبب وراء انخفاض ايرادات العراق المالية المتأتية من النفط، الى انخفاض اسعار النفط عالميا اضافة الى انخفاض انتاج العراق نتيجة توقف التصدير بعد التسرب الذي حصل في أنابيب التصدير.

واكد ان "التخفيض المتوقع على انتاج اعضاء اوبك خلال يوم الاربعاء المقبل سوف لن يؤثر على صادرات العراق النفطية"، مبينا ان "انتاج العراق كافٍ لتغطية ما تحتاجه المصافي والى تصدير المتبقي منه".