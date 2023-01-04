ايرادات العراق النفطية تنخفض بنسبة 8.6 ٪ الشهر الماضي

شفق نيوز/ انخفضت إيرادات العراق النفطية بنسبة 8.6 % على أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على بيانات رسمية صادرة عن وزارة النفط العراقية، أظهرت أن صادرات البلاد النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت بنسبة 3.42% على أساس شهري في كانون الأول لتصل الى 103 ملايين و281 برميل، مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 99.67 مليون برميل.

في حين انخفضت مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الاول بنسبة 8.6% لتصل الى 7.606 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت فيها الإيرادات 8.321 مليارات دولار.

وانخفضت أيضا مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 7.41% على أساس شهري لتصل الى 7.418 مليارات دولار مقارنة بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي التي بلغت فيها الإيرادات 8.012 مليارات دولار.

فيما انخفضت الإيرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 14.8% على اساس شهري لتصل الى 167 مليون دولار، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغت فيه الإيرادات 196 مليون دولار.