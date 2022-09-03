ايرادات العراق النفطية تنخفض بنسبة 5٪ في آب

شفق نيوز/ انخفضت إيرادات العراق النفطية بنسبة أكثر من 5% في شهر آب الماضي، على الرغم من ارتفاع الإنتاج النفطي العراقي بمقدار 70 ألف برميل، فيما عزا خبير نفطي ذلك الى الاسعار.

ووفقا لبيانات وزارة النفط التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن صادرات النفط العراقية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، انخفضت بنسبة 0.51٪ على أساس شهري في آب الماضي لتصل إلى 9.784 مليارات دولار، على الرغم من زيادة حصة العراق في أوبك + ارتفاع إنتاج العراق بمقدار 70 ألف برميل يوميا في آب.

وانخفضت مجموع الايرادات النفطية لشهر آب بنسبة 5.63% لتصل الى 9.784 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر تموز التي بلغت فيها الإيرادات 10.368 مليارات دولار.

وانخفضت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 4.24% على أساس شهري لتصل الى 9.682 مليارات دولار مقارنة بشهر تموز التي بلغت فيها الإيرادات 10.111 مليارات دولار.

وانخفضت الإيرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 59% على اساس شهري لتصل الى 102 مليونا دولار، مقارنة بشهر تموز الذي بلغت فيه الإيرادات 249 مليون دولار.

فيما عزا الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز "السبب وراء انخفاض إيرادات العراق المالية المتأتية من النفط هو انخفاض اسعار النفط عالميا بمقدار 6 الى 8 دولارات، متوقعا ان تبقى هذه الأسعار في نطاق 90 الى 100 دولار للأشهر المتبقية من العام الحالي الا اذا حصلت احداث جديدة من شأنها أن تؤثر على هذه الأسعار .

واكد الجواهري ان "شهر أيلول سيكون اخر الاشهر التي يتم زيادة انتاج النفط للدول المنتجة في منظمة أوبك+، وبالتالي سيصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي"، مبينا ان "العراق يحتاج الى تطوير وتحديث موانئه التصديرية على الخليج العربي لرفع هذه الصادرات بما يتلائم مع انتاجه النفطي".