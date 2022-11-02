ايرادات العراق النفطية ترتفع بنسبة 5.5٪ في تشرين الاول

شفق نيوز/ ارتفعت ايرادات العراق النفطية بنسبة أكثر من 5.5% في تشرين الاول الماضي.

ووفقا لبيانات وزارة النفط التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن صادرات العراق النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت بنسبة 5.8 ٪ على أساس شهري في تشرين الأول لتصل الى 104.831 ملايين برميل، مقارنة بشهر أيلول الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 98.765 مليون برميل.

وارتفعت مجموع الإيرادات النفطية لشهر تشرين الاول بنسبة 5.53% لتصل الى 9.258 مليارات دولار على اساس شهري مقارنة بشهر ايلول التي بلغت فيها الإيرادات 8.773 مليارات دولار.

وارتفعت مجموع الايرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 5.07% على اساس شهري لتصل الى 9.022 مليارات دولار مقارنة بشهر ايلول التي بلغت فيها الايرادات 8.587 مليارات دولار.

فيما ارتفعت الايرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 19.43% على اساس شهري لتصل الى 209 ملايين دولار، مقارنة بشهر ايلول الذي بلغت فيه الايرادات 175 مليون دولار.

فيما عزا الخبير النفطي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز "السبب وراء ارتفاع ايرادات العراق المالية المتأتية من النفط هو يعود الى شهر تشرين الاول الذي يكون فيه 31 يوما وليس 30 يوما، مما ادى الى ان ظهور زيادة في الصادرات النفطية العراقية لشهر تشرين الاول وانعكس ذلك على الإيرادات المالية، على الرغم من انخفاض معدل سعر البرميل النفط عن شهر ايلول الماضي ، فضلا عن ارتفاع صادرات النفط من ميناء البصرة الى معدلات كبيرة".

واكد الحسني ان " التخفيض المتوقع على انتاج اعضاء اوبك خلال يوم الاربعاء سوف لا يؤثر على صادرات العراق النفطية"، مبينا ان "انتاج العراق كاف لتغطية ما تحتاجه المصافي والى تصدير المتبقي منه".