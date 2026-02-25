ايرادات العراق المالية من النفط تتجاوز 6 مليارات دولار خلال شهر

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، يوم الاربعاء، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، حسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت سومو في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان كميات الصادرات من النفط الخام بلغت 107 ملايين و616 الفاً و 220 برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و 485 مليونا و294 الف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان، مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101 مليون، و160 الفاً و349 برميلاً، فيما كانت الصادرات من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان 6 آلاف و445 برميلاً.

ووفقا للإحصائية، فإنه لم يتم تصدير أي كمية من النفط إلى الأردن او حقل القيارة خلال الشهر الماضي.