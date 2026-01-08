اول تعليق حكومي على اعتماد 1300 دينار للدولار: خطوة نقدية محسوبة

شفق نيوز– بغداد

أكد المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، يوم الخميس، أن خطوة اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي عند 1300 دينار ورفع قيمة الدينار العراقي بشكل محدود، تأتي ضمن تنسيق محسوب بين السياستين المالية والنقدية.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن القرار يمنح التوقعات الاقتصادية إشارة موجبة تعكس متانة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وقدرة السياسة النقدية على إدارة الاستقرار بثقة.

وأوضح أن هذه الخطوة تؤشر إلى أن السياسة المالية تتجه نحو التكيّف الصحيح في تعظيم إيراداتها الحقيقية، بعيداً عن اللجوء إلى ما يُعرف بـ"التكيّف النقدي"، أي استخدام سعر الصرف كأداة تمويل غير مباشرة، بدلاً من تحقيق أهداف المالية العامة عبر أدواتها الأصيلة في تعبئة الموارد وضبط الإنفاق.

وأضاف أن هذه الإشارة النقدية المحسوبة تبعث رسالة واضحة مفادها أن الاستقرار الاقتصادي واحتواء التوقعات التضخمية يظلان أولوية، وأن استقلالية السياسة النقدية ما زالت قائمة وفاعلة، وفي الوقت نفسه تشكّل حافزاً للسياسة المالية لتفعيل أدواتها بكفاءة ومسؤولية، بما يضمن استدامة التوازن الكلي للاقتصاد.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي عند 1300 دينار ضمن موازنة عام 2026، وفق وثيقة رسمية كشف عنها اليوم الخميس.