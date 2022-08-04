اوبك: 12 الف برميل يوميا زيادة إنتاج العراق النفطي لشهر ايلول

شفق نيوز/ اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الخميس، ان حصة العراق من زيادة إنتاج الخام التي تم تحديدها لشهر ايلول/ سبتمبر المقبل ستبلغ 12 الف برميل يومياً، بعد اتفاق "اوبك+" على زيادة قليلة لحصص المنتجين فيها والتي بلغت 100 ألف برميل في اليوم.

وذكرت المنظمة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "حصة الإنتاج الخاص بالعراق لشهر ايلول حددت بـ4.663 ملايين برميل يومياً بزيادة مقدارها 12 الف برميل في اليوم عن شهر آب/ أغسطس الجاري البالغة 4.651 ملايين برميل يومياً، وبزيادة بمقدار 83 الف برميل يومياً عن شهر تموز/ يوليو الماضي".

وبينت أن "العراق جاء ثاني اكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث اكبر منتج في (اوبك+) بعد السعودية وروسيا".

وأضافت أن "انتاج السعودية وروسيا، حدد بـ11.030 ملايين برميل يومياً لكل واحدة منهما خلال شهر أيلول المقبل، أي بزيادة نحو 26 ألف برميل يومياً عن شهر آب الجاري، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 6 آلاف برميل يومياً، لتصل 3.179 ملايين برميل يومياً خلال الشهر المقبل".

وأشارت المنظمة إلى أن "الكويت حددت إنتاجها بـ2.818 مليونا برميل يومياً، وحدد انتاج الجزائر بـ1.057 مليون برميل يوميا".

ولفتت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة النفطية المقررة في ايلول ستبلغ 64 الف برميل ليصل انتاج المنظمة الى 26.753 مليون برميل يوميا، في حين ستبلغ حصة الزيادة للمتحالفين مع اوبك 36 الف برميل ليصل انتاجهم الى 17.202 مليون برميل يوميا".

واوضحت المنظمة ان "مجموع انتاج منظمة (اوبك+) سيبلغ 43.955 مليون برميل يوميا في ايلول".

واتفقت منظمة "اوبك+" خلال اجتماعها يوم امس الاربعاء على زيادة قليلة لإنتاجها بلغت 100 الف برميل يوميا لشهر ايلول.