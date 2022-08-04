سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اوبك: 12 الف برميل يوميا زيادة إنتاج العراق النفطي لشهر ايلول

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-04T05:53:02+0000
اوبك: 12 الف برميل يوميا زيادة إنتاج العراق النفطي لشهر ايلول

شفق نيوز/ اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الخميس، ان حصة العراق من زيادة إنتاج الخام التي تم تحديدها لشهر ايلول/ سبتمبر المقبل ستبلغ 12 الف برميل يومياً، بعد اتفاق "اوبك+" على زيادة قليلة لحصص المنتجين فيها والتي بلغت 100 ألف برميل في اليوم.

وذكرت المنظمة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "حصة الإنتاج الخاص بالعراق لشهر ايلول حددت بـ4.663 ملايين برميل يومياً بزيادة مقدارها 12 الف برميل في اليوم عن شهر آب/ أغسطس الجاري البالغة 4.651 ملايين برميل يومياً، وبزيادة بمقدار 83 الف برميل يومياً عن شهر تموز/ يوليو الماضي".

وبينت أن "العراق جاء ثاني اكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث اكبر منتج في (اوبك+) بعد السعودية وروسيا".

وأضافت أن "انتاج السعودية وروسيا، حدد بـ11.030 ملايين برميل يومياً لكل واحدة منهما خلال شهر أيلول المقبل، أي بزيادة نحو 26 ألف برميل يومياً عن شهر آب الجاري، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 6 آلاف برميل يومياً، لتصل 3.179 ملايين برميل يومياً خلال الشهر المقبل".

وأشارت المنظمة إلى أن "الكويت حددت إنتاجها بـ2.818 مليونا برميل يومياً، وحدد انتاج الجزائر بـ1.057 مليون برميل يوميا".

ولفتت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة النفطية المقررة في ايلول ستبلغ 64 الف برميل ليصل انتاج المنظمة الى 26.753 مليون برميل يوميا، في حين ستبلغ حصة الزيادة للمتحالفين مع اوبك 36 الف برميل ليصل انتاجهم الى 17.202 مليون برميل يوميا".

واوضحت المنظمة ان "مجموع انتاج منظمة (اوبك+) سيبلغ 43.955 مليون برميل يوميا في ايلول".

واتفقت منظمة "اوبك+" خلال اجتماعها يوم امس الاربعاء على زيادة قليلة لإنتاجها بلغت 100 الف برميل يوميا لشهر ايلول.

related

سلة اوبك تسجل اعلى من 114 دولاراً للبرميل

Date: 2022-03-23 10:07:39
سلة اوبك تسجل اعلى من 114 دولاراً للبرميل

إنتاج أوبك خلال فبراير يهبط لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات‎

Date: 2020-03-02 20:57:32
إنتاج أوبك خلال فبراير يهبط لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات‎

أوبك تتمسك بتوقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط

Date: 2021-06-10 16:46:17
أوبك تتمسك بتوقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط

العراق يتوقع التزام أوبك بسعر محدد لبرميل النفط حتى العام المقبل

Date: 2021-09-19 11:37:41
العراق يتوقع التزام أوبك بسعر محدد لبرميل النفط حتى العام المقبل

رويترز: امتثال أوبك تجاوز 151% والعراق لم يبلغ حصته في آذار

Date: 2022-04-02 06:39:12
رويترز: امتثال أوبك تجاوز 151% والعراق لم يبلغ حصته في آذار

الحكومة العراقية تعتزم تقييد اقليم كوردستان بإتفاق أوبك

Date: 2020-04-12 07:17:36
الحكومة العراقية تعتزم تقييد اقليم كوردستان بإتفاق أوبك

أوبك+ تخطط لزيادة جديدة في إنتاج النفط

Date: 2021-06-29 13:53:00
أوبك+ تخطط لزيادة جديدة في إنتاج النفط

العراق يتوقع إرتفاع صادراته النفطية في 2022

Date: 2021-11-13 09:37:37
العراق يتوقع إرتفاع صادراته النفطية في 2022