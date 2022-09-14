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اوبك: ألفا برميل فقط معدل ارتفاع إنتاج العراق من النفط في اب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-14T06:19:19+0000
اوبك: ألفا برميل فقط معدل ارتفاع إنتاج العراق من النفط في اب

شفق نيوز/ أعلنت منظمة اوبك ان معدل ارتفاع انتاج العراق من النفط الخام بلغ ألفي برميل يوميا فقط في اب، مبينة ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 618 ألف برميل يوميًا خلال شهر اب، ليصل الى 29.651 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من عشر دول.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة اوبك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن "الزيادات الأكبر جاءت من ليبيا إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 426 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 1.123 مليون برميل يوميًا، تليها السعودية مسجلة زيادة قدرها 160 الف برميل يوميا ومن ثم الكويت بزيادة 37 الف برميل يوميا".

وتابع ان اقل زيادة كانت من حصة العراق حيث زاد انتاجه بمقدار الفي برميل يوميا فقط ليصل الى 4,525 مليون برميل يوميا"، مبينة ان "الزيادة في انتاج العراق النفطي ارتفع بمقدار 60 الف برميل يوميا عن نفس الفترة من عام 2021".

وكما يشير التقرير، ان أكبر انخفاض جاء من نيجيريا، حيث انخفضت الشحنات بمقدار 65 ألف برميل يوميًا ، لتصل انتاجها الى 1.100 مليون برميل يوميا، تليها غينيا الاستوائية بمقدار 9 الاف برميل يوميا ومن ثم الكونغو بواقع الف برميل يوميا ".

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