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اوبك: سبع دول بينها العراق زادت إمداداتها النفطية في تموز

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-13T05:39:09+0000
اوبك: سبع دول بينها العراق زادت إمداداتها النفطية في تموز

شفق نيوز/ أرتفع إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 216 ألف برميل يوميًا خلال شهر تموز الماضي، ليصل الى 28.896 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من سبع دول بينها العراق.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن "الزيادات الأكبر جاءت من السعودية إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 158 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 10.714 ملايين برميل يوميًا، تليها الإمارات مسجلة زيادة قدرها 48 ألف برميل يوميا، ومن ثم الكويت مسجلا زيادة قدرها 47 ألف برميل يوميا".

وتابع ان "العراق زاد إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يوميا ليصل الى 4,496 ملايين برميل يوميا"، مبينة ان "الزيادة في انتاج العراق النفطي ارتفع بمقدار 447 ألف برميل يوميا عن نفس الفترة من عام 2021".

واضافت ان "الزيادة جاءت أيضاً من الغابون وبواقع 14 ألف برميل يوميا، وجاءت باقي الزيادات ايضا من نفط غينيا الاستوائية بواقع 13 ألف برميل يوميا ونيجيريا بواقع 6 آلاف برميل يوميا". 

كما يشير التقرير، إلى أن أكبر انخفاض جاء من فنزويلا، حيث انخفضت الشحنات بمقدار 49 ألف برميل يوميًا ، ليصل انتاجها الى 661 ألف برميل يوميا، تليها أنغولا بمقدار 19 ألف برميل يوميا ومن ثم ايان وليبيا بواقع 11 ألف برميل يوميا لكل واحد منهما، ومن الكونغو بواقع 6 آلاف برميل يوميا، واخيرا من الجزائر بمقدار 3 آلاف برميل يوميا".

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