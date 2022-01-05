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اوبك: حصة العراق من النفط لـشهر شباط ستبلغ 4.325 مليون برميل يوميا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-05T06:25:07+0000
اوبك: حصة العراق من النفط لـشهر شباط ستبلغ 4.325 مليون برميل يوميا

شفق نيوز/ اعلنت منظمة أوبك ان حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق ستبلغ 4.325 مليون برميل يوميا خلال شهر شباط المقبل بعد اتفاق اوبك+ على زيادة 400 الف برميل يوميا.

وذكرت المنظمة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر شباط حددت بـ 4.325 مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها 44 الف برميل يوميا عن شهر كانون الثاني البالغ 4.281 مليون برميل يوميا وبزيادة بمقدار 88 الف برميل يوميا عن شهر كانون الاول الماضي.

واضافت انه "حدد انتاج كلا من السعودية وروسيا، بإنتاج 10.227 مليون برميل يوميًا، خلال شهر شباط، أي بزيادة نحو 105 ألف برميل يوميًا عن شهر كانون الثاني الحالي، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، لتصل 2.946 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".

واشارت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة البالغة 4894 الف برميل يوميا في شباط ستبلغ 254 الف برميل لتصل الى 24.808 مليون برميل يوميا في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع اوبك 292 الف برميل لتصل الى 40894 مليون برميل يوميا".

واتفقت منظمة اوبك+ خلال اجتماعها يوم امس الثلاثاء على زيادة انتاجها النفطي بمقدار اكثر من 400 الف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا .

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