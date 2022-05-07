اوبك: حصة العراق من النفط تتجاوز 4.5 ملايين برميل يومياً الشهر المقبل

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك أن حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق ستبلغ 4.509 ملايين برميل يوميا خلال شهر حزيران المقبل بعد اتفاق اوبك+ على زيادة 432 ألف برميل في اليوم .

وذكرت المنظمة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر حزيران حددت بـ 4.509 ملايين برميل يومياً بزيادة مقدارها 4.8 الف برميل يومياً عن شهر ايار البالغ 4.461 ملايين برميل يومياً وبزيادة بمقدار 95 الف برميل يومياً عن شهر نيسان الماضي"، مبينة أن "العراق جاء ثاني اكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث اكبر منتج في منظمة اوبك + بعد السعودية وروسيا".

وأضافت أن "انتاج السعودية وروسيا، حدد بـ 10.663 ملايين برميل يوميًا لكل واحد منهما خلال شهر حزيران، أي بزيادة نحو 114 ألف برميل يوميًا عن شهر ايار الحالي، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 35 ألف برميل يوميًا، لتصل 3.057 ملايين برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".

وأشارت إلى أن "الكويت حدد انتاجها بـ2.724 مليونا برميل يومياً، وحدد انتاج الجزائر بـ 1.023 مليون برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة في حزيران ستبلغ 275 الف برميل لتصل الى 25.864 مليون برميل يوميا في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع اوبك 157 الف برميل لتصل الى 16.694 مليون برميل يوميا".

واتفقت منظة اوبك+ خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على زيادة انتاجها النفطي بمقدار اكثر من 432 الف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا .