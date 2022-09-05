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اوبك: حصة العراق من التخفيض ستبلغ 12 الف برميل يوميا الشهر المقبل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-05T13:31:41+0000
اوبك: حصة العراق من التخفيض ستبلغ 12 الف برميل يوميا الشهر المقبل

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك، يوم الاثنين، ان حصة العراق من تخفيض الانتاج النفطي التي تم تحديدها ستبلغ 12 الف برميل يوميا وفقاً لاتفاق "اوبك+" على خفض قليل لحصص المنتجين فيها والتي بلغت 100 ألف برميل في اليوم.

وذكرت المنظمة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "حصة الإنتاج الخاص بالعراق لشهر تشرين الاول/ اكتوبر حددت بـ4.651 ملايين برميل بخفض مقدارها 12 الف برميل يوميا عن شهر ايلول/ سبتمبر الجاري البالغ 4.663 مليون برميل يومياً، وهي نفس الحصة التي حددها اوبك للعراق لشهر اب/ اغسطس الماضي".

وبينت أن "العراق جاء كثاني اكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث اكبر منتج في (اوبك+) بعد السعودية وروسيا".

وأضافت أن "انتاج السعودية وروسيا، حدد بـ11.004 مليون برميل يوميًا لكل واحد منهما خلال شهر تشرين الاول/ اكتوبر، أي بخفض نحو 26 ألف برميل يوميًا عن شهر ايلول/ سبتمبر الجاري، كما بلغت حصة إنتاج الإمارات 3.179 ملايين برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".

واشارت المنظمة الى ان "الكويت حدد انتاجها بـ2.811 مليون برميل يومياً، وحدد انتاج الجزائر بـ1.055 مليون برميل يوميا".

واوضحت ان "انتاج منظمة اوبك سيصل الى 26.689 مليون برميل يوميا في حين سيبلغ انتاج المتحالفين مع اوبك 17.165 مليون برميل يوميا"، مبينة ان "مجموع انتاج منظمة (اوبك+) سيبلغ 43.854 مليون برميل يوميا في تشرين الاول".

واتفقت منظمة "اوبك+" خلال اجتماعها اليوم الاثنين على خفض قليل لإنتاجها بلغت 100 الف برميل يوميا لشهر تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.

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