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اوبك: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط عام 2023

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-12T12:21:22+0000
اوبك: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط عام 2023

شفق نيوز/ توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، يوم الثلاثاء بنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.7 مليون برميل يومياً ليبلغ متوسط 103 ملايين برميل يومياً في العام 2023.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إنها تتوقع نمو الطلب على نفط أوبك إلى 30.2 مليون برميل يومياً العام المقبل.

وأبقت أوبك على توقعات نمو الطلب العالمي في العام الحالي عند 3.4 ملايين برميل يومياً في 2022، وتوقعات نمو الطلب على نفط أوبك عند 29.2 مليون برميل يومياً في العام الحالي.

وتوقعت نمو إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بواقع 1.7 مليون برميل يومياً في 2023 بقيادة الولايات المتحدة.

وحافظت المنظمة على توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2022 عند 3.5%.

وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج النفط بواقع 234 ألف برميل يومياً إلى 28.72 مليون برميل في يونيو الماضي.

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