اوبك تحدد حصة انتاج نفط العراق لشهر تموز المقبل

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "اوبك"، اليوم السبت، أن حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق ستبلغ 4.580 ملايين برميل يوميا خلال شهر تموز المقبل بعد اتفاق اوبك+ على زيادة 648 ألف برميل في اليوم .

وذكرت المنظمة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر تموز حددت بـ4.580 ملايين برميل بزيادة مقدارها 71 الف برميل يومياً عن شهر حزيران البالغ 4.509 مليون برميل يومياً وبزيادة بمقدار 119 الف برميل يومياً عن شهر آيار الماضي"، مبينة أن "العراق جاء ثاني اكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث اكبر منتج في اوبك + بعد السعودية وروسيا".

وأضافت أن "انتاج السعودية وروسيا، حدد بـ 10.833 ملايين برميل يوميًا لكل واحد منهما خلال شهر تموز، أي بزيادة نحو 170 ألف برميل يوميًا عن شهر حزيران الحالي، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 70 ألف برميل يوميًا، لتصل 3.127 ملايين برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".

واشارت الى ان الكويت حدد انتاجها بـ 2.768 مليونا برميل يومياً، وحدد انتاج الجزائر بـ 1.039 مليون برميل يوميا".

واشارت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة في تموز ستبلغ 412 الف برميل لتصل الى 25.864 مليون برميل يوميا في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع اوبك 236 الف برميل لتصل الى 16.694 مليون برميل يوميا".

واتفقت منظمة اوبك+ خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على زيادة انتاجها النفطي لشهر تموز بمقدار اكثر من 648 الف برميل يوميا ومثلها لشر اب المقبل .