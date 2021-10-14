اوبك تحدد ثلاث دول بينها العراق عززت انتاجها النفطي في ايلول

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "اوبك" التي تتألف من 13 دولة، يوم الخميس، أن ثلاث دول بينها العراق عززت انتاجهم النفطي بشكل اكبر في شهر ايلول الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط ارتفع بنحو 486 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الى 27.328 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من العراق والسعودية ونيجيريا".

وأضاف تقرير اوبك، أن "الزيادات الأكبر جاءت من نيجيريا، إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 156 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 1.451 مليون برميل يوميًا، كما زاد انتاج السعودية، مسجلة زيادة قدرها 139 الف برميل يومياً ليصل انتاجها الى 9.678 مليون برميل يومياً، فيما جاء العراق ثالثاً بزيادة قدرها 84 الف برميل لتصل الى انتاج 4.139 مليون برميل".

وتابع التقرير، أن "باقي الدول جاءت الزيادة لديها قليلة حيث سجلت الكويت زيادة 25 الف برميل يومياً، وسجلت كل من الجزائر وأنغولا والكونغو والغابون وإيران والإمارات زيادات في إمدادات النفط الشهر الماضي تتراوح بين 6 إلى 22 ألف برميل يوميًا".

وأشار التقرير، إلى "تراجع إنتاج النفط لدى 3 دول في أوبك الشهر الماضي، وهي: غينيا الاستوائية وليبيا وفنزويلا، وكان الانخفاض في الإمدادات محدود للغاية، إذ لم يتجاوز 6 آلاف برميل يوميًا كما هو الحال في فنزويلا، وبلغ ألف برميل يوميًا فقط في غينيا الاستوائية، فيما انخفض إنتاج ليبيا بنحو 5 آلاف برميل يوميًا إلى 1.148 مليونًا".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة، جمهورية إيران الإسلامية، (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).