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اوبك: العراق يسجل زيادة قليلة بانتاجه النفطي في آذار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-16T08:01:06+0000
اوبك: العراق يسجل زيادة قليلة بانتاجه النفطي في آذار

شفق نيوز/ اعلنت منظمة "اوبك"، اليوم السبت، أن العراق سجل زيادة قليلة في انتاجه النفطي في شهر آذار الماضي على أساس المصادر الثانوية التي تعتمد عليها المنظمة.

وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة أوبك من النفط ارتفع بنحو 57 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الى 28.557 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من 8 دول بينها العراق".

وأضافت أن "الزيادات الأكبر جاءت من السعودية، إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 54 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 10.262 ملايين برميل يوميًا، كما زاد انتاج الكويت والامارات، بمقدار 25 - 23 الف برميل يومياً على التوالي ليصل انتاجهما الى 2,639 مليونا برميل يوميا للكويت، و 2,983 مليونا برميل يومياً للامارات".

وتابعت أن "باقي الدول جاءت الزيادة لديها قليلة حيث سجلت الجزائر زيادة 14 الف برميل يومياً، وسجلت كل من فنزويلا وايران وغينيا الاستوائية زيادات في إمدادات النفط الشهر الماضي تتراوح بين 8 الى 4 الاف برميل يوميًا".

وأشار إلى أن "العراق سجل زيادة قليلة ايضاً من بين دول الاعضاء في المنظمة في انتاجه النفطي لشهر اذار وبمقدار 11 الف برميل يومياً ليصل الى 4,309 ملايين برميل يومياً مقارنة مع شهر شباط الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 4,298 ملايين برميل يوميا".

واشارت المنظمة الى "تراجع إنتاج النفط لدى 5 دول في أوبك الشهر الماضي، وهي ليبيا بمقدار 37 الف برميل يوميا وتراجع انتاج النفط لدى دولة نيجيريا بمقدار 24 الف برميل يوميا والكونغو بمقدار 15 الف برميل يوميا وتراجع انتاج انغولا بمقدار 8 الاف برميل يوميا وتراجع انتاج الغابون بمقدار 4 الاف برميل يوميا".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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