اوبك: العراق والسعودية يقودان اعلى زيادة لإمدادات النفط الشهر الماضي

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك، يوم الثلاثاء، ان العراق والسعودية قادا اعلى زيادة لإمدادات النفط من بين تسع دول رفعت انتاجها النفطي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "إنتاج الدول الأعضاء الـ13 في أوبك من النفط ارتفع بنحو 285 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الى 27.717 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من تسع دول بينها العراق".

وبينت ان "الزيادة الأكبر جاءت من السعودية إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 101 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 9.897 مليون برميل يوميًا، والعراق جاء ثانيا بأكبر زيادة لإنتاجه النفطي بواقع 91 الف برميل يوميا ليصل الى 4.240 مليون برميل يوميا".

وتابعت ان "نيجيريا رفعت انتاجها النفطي بمقدار 85 الف برميل يوميا ليصل الى 1.420 مليون برميل يوميا، كما رفعت الكويت انتاجها بمقدار 29 الف برميل يوميا ليصل الى 2.531 مليون برميل يوميا، ورفعت الامارات بمقدار 21 الف برميل ليصل الى 2.850 مليون برميل يوميا".

واشارت أوبك الى ان "فنزويلا رفعت الانتاج بمقدار 15 الف برميل ليصل الى 625 الف برميل يوميا، كما رفعت الغابون والجزائر انتاجهما بمقدار 9 الاف برميل يوميا، فيما رفعت غينيا الاستوائية انتاجها بمقدار الف برميل يوميا لشهر تشرين الثاني".

ولفتت الى "تراجع إنتاج النفط لدى 4 دول في أوبك الشهر الماضي، وهي انغولا بمقدار 38 الف برميل يوميا، وليبيا بمقدار 15 الف برميل يوميا، والكونغو بمقدار 14 الف برميل يوميا، وتراجع انتاج ايران بمقدار 9 الاف برميل يوميا".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من: والبصرة الخفيف (العراق)، مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، ودجينو (الكونغو)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، وربيع لايت (الغابون)، وإيران الثقيلة (الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، والكويت للتصدير (الكويت)، وإس سدر (ليبيا)، وبوني لايت (نيجيريا)، وعرب لايت (المملكة العربية السعودية)، ومربان (الإمارات العربية المتحدة)، وميري (فنزويلا).