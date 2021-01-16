اوبك: العراق أكثر الدول زيادة بانتاجها النفطي بعد ليبيا خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك، اليوم السبت، ان العراق احتل المرتبة الثانية بين اكثر الدول الاعضاء التي قامت برفع إنتاجها النفطي في المنظمة في شهر كانون الأول الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ارتفع في كانون الاول الماضي، حيث بلغ في المتوسط 25.362 مليون برميل يوميا، بارتفاع بلغ 279 ألف برميل يوميا عن مستويات تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 25.083 مليون برميل يوميا".

واضافت ان "الزيادة في إنتاج أوبك جاءت كل من ليبيا، الذي بلغ انتاجها 1.224 مليون برميل يوميا وبزيادة بلغت 136 الف برميل عن الشهر الذي سبقه، اضافة الى الامارات وبزيادة بلغت 63 الف برميل عن الشهر الذي سبقه ".

واشارت الى ان "العراق ارتفع انتاجها النفطي ايضا في كانون الاول حيث بلغ متوسط الانتاج فيها 3.848 مليون برميل يوميا بارتفاع بلغ 76 الف برميل يوميا عن شهر تشرين الثاني الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 3.772 ملايين برميل يوميا".

ويعتبر العراق احد مؤسسي منظمة اوبك عام 1960 وهو احد اهم الدول المنتجة داخل المنظمة حيث يأتي بالمرتبة الثانية بعد السعودية.