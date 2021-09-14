اوبك: العراق الاعلى بين أعضاء المنظمة في رفع انتاجه النفطي في اب

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك التي تتألف من 13 دولة، ان العراق كان الأعلى من بين أعضاء المنظمة في رفع انتاجه النفطي في شهر آب الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط ارتفع بنحو 151 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الى 26.762 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من العراق والسعودية والإمارات وانغولا.

واضافت ان "الزيادات الأكبر جاءت من العراق إذ ارتفع إنتاجه النفطي بنحو 91 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 4.056 مليون برميل يوميًا، بعد ان كان 3.965 في تموز الماضي، تلاه السعودية مسجلة زيادة قدرها 69 ألف برميل يوميا ليصل إنتاجها إلى 9.488 مليون برميل يوميا".

وتابع ان "الإمارات جاءت ثالثا بزيادة قدرها 55 ألف برميل ومن ثم جاءت انغولا رابعا بزيادة قدرها 43 ألف برميل يوميا وجاءت الكويت خامسا بزيادة بلغت 17 ألف برميل يوميا، الجزائر سادسا بـ 9 الاف برميل يوميا، وليبيا بـ 5 الاف برميل يوميا الغابون بمقدار ألف برميل يوميا.

واشار التقرير، الى ان "أكبر انخفاض جاء من نيجيريا، حيث انخفضت الشحنات منها بمقدار 114 ألاف برميل يوميًا، تليها الكونغو بانخفاض بلغ 14 الاف برميل يوميا وشهدت ايران انخفاضا في انتاجها بمقدار 8 الاف برميل يوميا، في حين ابقت فنزويلا وغينيا الاستوائية انتاجهما النفطي دون تغيير في اب".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية مما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).