اوبك.. ارتفاع أسعار نفط البصرة المتوسط بأكثر من دولار خلال شهر

شفق نيوز – بغدادسجّل خام البصرة المتوسط ارتفاعاً بأكثر من دولار خلال شهر تموز/يوليو الماضي، وفق ما أفادت به منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري الصادر في آب/أغسطس.

وبحسب التقرير، بلغ سعر خام البصرة المتوسط 70.58 دولاراً للبرميل في تموز، بزيادة قدرها 1.34 دولار مقارنة مع 69.24 دولاراً في حزيران/يونيو.

وأوضحت المنظمة أن متوسط سعر الخام العراقي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بلغ 71.27 دولاراً، مقابل 81.99 دولاراً للفترة نفسها من عام 2024.

كما ارتفع متوسط سعر سلة خامات أوبك خلال الشهر الماضي إلى 69.82 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ68.90 دولاراً في حزيران.

ويصدّر العراق نحو 70% من نفطه الخام إلى الأسواق الآسيوية، فيما تذهب قرابة 20% إلى أوروبا، و10% إلى الولايات المتحدة.