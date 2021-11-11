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انهيار قياسي جديد لليرة التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-11T07:30:21+0000
انهيار قياسي جديد لليرة التركية

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الخميس، بعد بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن الليرة التي تضررت من السياسة النقدية للمركزي التركي.

واستقرت العملة التركية عند 9.9050 ليرة مقابل الدولار، في الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت إلى 9.91 ليرة للدولار. وفقدت العملة التركية حوالي 25 بالمئة من قيمتها هذا العام.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.

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