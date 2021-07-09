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انهيار غير مسبوق لليرة اللبنانية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-09T08:47:23+0000
انهيار غير مسبوق لليرة اللبنانية

شفق نيوز/ شهدت العملة اللبنانية، انهياراً غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي، في تعاملات يوم الجمعة.

وقد لامس السعر عتبة الـ19400 ليرة للدولار الواحد. في ارتفاع بلغ أكثر من 2000 ليرة لبنانية خلال يومين فقط.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب، الثلاثاء الماضي، من أن بلاده وشعبه “على شفير الكارثة” ودعا المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

ووصف البنك الدولي، الشهر الماضي، الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث. وفقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

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