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انهيار غير مسبوق لليرة التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-14T05:55:05+0000
انهيار غير مسبوق لليرة التركية

شفق نيوز/ قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزل ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وعيًن عضوين جديدين مكانهما، ما هوى بالليرة إلى مستويات قياسية جديدة.

وأضافت الجريدة أن المعزولين هم نائبا محافظ البنك سميح تومان وأوجور نامق، إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية عبد الله يافاش، وعين أردوغان طه جاكماق نائباً لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضواً بلجنة السياسة النقدية.

وبعد الإعلان، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد بـ 9.1600 ليرات مقابل الدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19% بسبب المخاوف من السياسة النقدية.

وأعلنت الرئاسة التركية مساء أمس الأربعاء، أن أردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورتهما يقفان جنباً إلى جنب.

وخفض البنك المركزي في الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19%، رغم ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20%، في خطوة اعتبرها محللون دليلاً جديداً على تدخل سياسي من أردوغان الذي يصف نفسه بعدو أسعار الفائدة.

وقال كافجي أوغلو هذا الأسبوع إن "خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة ولا علاقة له ببيع الليرة لاحقاً".

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت الأسبوع الماضي إن أردوغان يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من 7 أشهر من عزل سلفه، وأنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع القليلة الماضية.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي أعلى مستوى في عامين ونصف العام إلى 19.58% في سبتمبر(أيلول) الماضي، وعين أردوغان كافجي أوغلو في مارس(آذار) الماضي بعد الإطاحة بناجي إقبال، ورفع معدلات الفائدة إلى 19%.

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