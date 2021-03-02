انهيار غير مسبوق للعملة السورية: نحو 4 آلاف ليرة للدولار الواحد

شفق نيوز/ انخفضت قيمة الليرة اليوم السورية يوم الثلاثاء إلى أدنى قيمة تاريخية لها أمام الدولار الأميركي واقتربت من 4 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وسجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي في أسواق دمشق هذا المساء 3960 للمبيع، 3910 للشراء فيما سجل 3885 ل.س للشراء في سوق القامشلي بمنطقة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وارتفع سعر اليورو الأوربي إلى 4780 للمبيع، و 4700 للشراء فيما سجلت الليرة التركية مقابل نظيرتها السورية سعر 538 للمبيع، و 526 للشراء.

وواصل الذهب ارتفاعه وسجل غرام 21 سعر 192 ألف ليرة سورية، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 سعر 164 ألف ليرة.

وقال أنور اللبابيدي صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية في دمشق لوكالة شفق نيوز أنه معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها مساء اليوم بسبب الارتفاع السريع لسعر الدولار وعدم القدرة على مجاراة فرق التصريف بين الشراء بالجملة والبيع".

وأوضح اللبابيدي أن "التجار وأصحاب المحلات يتعرضون لخسائر كبيرة جراء عدم استقرار سعر الصرف".

وقال مسعود حليم أحد صرافي العملة في سوق القامشلي لوكالة شفق نيوز أن سعر سرف الدولار ارتفع خلال ساعة واحدة مساء اليوم أكثر من 200 ل.س ما تسبب بحالة من الفوضى في السوق وامتنع معظم الصرافين عن بيع أو شراء الدولار مساء اليوم.

وتشهد مناطق سورية اختلافاً في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية حيث تصل فروقات السعر في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والمعارضة عن مناطق الحكومة السورية لقرابة 100 ل.س احياناً جراء تشديد الحكومة السورية الإجراءات على تداول العملات الأجنبية في مناطقها.

وجاء هذا الانخفاض الجديد وسط توقعات تشير إلى إمكانية أن تصل الليرة السورية إلى حدود الـ 4000 ليرة للدولار الواحد في غضون أيام قليلة.