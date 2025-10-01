انهيار عنيف للعملة الإيرانية..  116,700 تومان مقابل الدولار

شفق نيوز- طهران

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية اليوم الأربعاء إلى نحو 116,700 تومان، مسجلاً واحداً من أعلى مستوياته في الأشهر الأخيرة، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية.

ويقول متعاملون إن الطلب المتزايد على العملة الصعبة جاء مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها المخاوف من تشديد العقوبات الأميركية وإعادة تفعيل العقوبات الأوروبية، وغياب حلول ملموسة لأزمة السيولة الأجنبية، إضافة إلى التضخم المرتفع الذي يضعف القوة الشرائية للعملة المحلية.

ويضيف محللون أن التوترات السياسية الداخلية والإقليمية ساهمت في زيادة الإقبال على الدولار كملاذ آمن، في وقت يواجه فيه البنك المركزي صعوبات في السيطرة على المضاربات والحد من التراجع المتسارع للتومان.

وتشهد إيران منذ أعوام ضغوطاً متواصلة على اقتصادها نتيجة العقوبات الأميركية، خصوصاً على صادرات النفط والتحويلات المالية، فيما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً إلى تفاقم الأوضاع المعيشية داخل البلاد.

في سيناريو متشائم، توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع سعر الصرف بشكل حاد إلى 165 ألف تومان، وارتفاع التضخم إلى 90%.