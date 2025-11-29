انهيار حاد وسقوط حر للعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي

شفق نيوز - بغداد

تزامناً مع استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حاجز 115 ألف تومان.

وقد وصل سعر الدولار اليوم السبت إلى 115 ألفاً 300 تومان، أي بزيادة نحو ألف تومان مقارنة بسعر سُجّل، الأربعاء إلى 112 ألفاً و800 تومان.

وتأتي هذه التقلبات في وقت تتسارع فيه وتيرة ارتفاع سعر الصرف منذ بداية الأسبوع. فقد كان الدولار في 8 نوفمبر يُتداول بسعر 108 آلاف تومان، ما يعني ارتفاعه بأكثر من 5 آلاف تومان، أي نحو 5.2 في المئة.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت موجة التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من قلق المواطنين إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وهي موجة اشتدت بعد تفعيل آلية وعودة عقوبات مجلس الأمن الدولي.

ووفق تقرير مركز الإحصاء، فقد بلغ متوسط معدل التضخم السنوي هذا الشهر ما نسبته 40.4 في المائة، وهو ما يعكس زيادة متوسط أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي الإيراني أن خروج رؤوس الأموال خلال الربع الأول من هذا العام سجّل رقماً قياسياً تاريخياً، ما يعكس عمق الأزمة المالية في البلاد.