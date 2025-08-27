انهيار حاد في العملة الإيرانية.. الدولار يقفز فوق 100 ألف تومان

شفق نيوز- طهران

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الإيرانية يوم الأربعاء في السوق الحرة ليصل إلى 100,200 تومان، بزيادة تتجاوز 3% مقارنة بيوم أمس، وسط استمرار الضغوط على الاقتصاد الإيراني.

وتراوح سعر الدولار خلال جلسة التداول في الأيام الأخيرة عند 96,300 تومان، وصولاً إلى أدنى مستوى 100,200 تومان اليوم، وفق بيانات مواقع رصد محلية.

ويرى محللون أن هذا التراجع السريع في قيمة التومان يعكس تصاعد المخاوف من التضخم المرتفع وعدم اليقين السياسي، حيث يستمر معدل التضخم فوق 40% سنوياً، ما يفاقم الأعباء المعيشية على الأسر الإيرانية.

وفقد التومان الإيراني خلال الأعوام الأخيرة جزءاً كبيراً من قيمته نتيجة العقوبات الأمريكية وتراجع صادرات النفط.

وازدادت الضغوط مؤخراً مع تقارير عن تعثر محاولات إحياء المحادثات النووية بين طهران وكل من واشنطن وأوروبا، إلى جانب مخاوف من تجدد الصراع المسلح مع إسرائيل.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه التطورات دفعت المتعاملين في السوق إلى زيادة الإقبال على الدولار كملاذ آمن، ما أدى إلى تسجيل التومان مستويات قياسية متدنية جديدة.