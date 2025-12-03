انهيار جديد للتومان.. الدولار يكسر حاجز 120 ألفاً

شفق نيوز- طهران

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية، اليوم الأربعاء، انهياراً جديداً للعملة المحلية بعد أن كسر حاجز 120 ألف تومان، مواصلاً مسار الهبوط المتسارع للتومان خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب منصة Navasan المتخصّصة برصد أسعار الصرف، بلغ سعر الدولار 120,750 تومان، بارتفاع قدره 1,700 تومان (ما نسبته نحو 1.43%) مقارنة بالمستويات السابقة التي سجلت أمس الثلاثاء، كانت تدور قرب 119,050 تومان للدولار الواحد.

ويأتي هذا التراجع وسط أجواء من القلق في الشارع الإيراني، حيث ينعكس الهبوط المتواصل لقيمة التومان مباشرة على أسعار السلع الأساسية والخدمات، ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما الشرائح المتوسطة والفقيرة.

مراقبون اقتصاديون يرون أن تجاوز الدولار عتبة 120 ألف تومان يشكّل "إشارة نفسية سلبية" إضافية في الأسواق، ويدفع مزيداً من المتعاملين إلى البحث عن ملاذات بديلة مثل الذهب والعملات الصعبة، وسط غياب مؤشرات جدية على معالجة أسباب الأزمة البنيوية التي تعصف بالاقتصاد الإيراني.