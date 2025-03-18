انهيار تاريخي جديد .. فئة 100 دولار تتجاوز 10 ملايين تومان ايراني

شفق نيوز/ تجاوز سعر الدولار الواحد في السوق المفتوحة بطهران، اليوم الثلاثاء، 100 ألف تومان للمرة الأولى أي ما يفوق 10 ملايين تومان ايراني لفئة 100 دولار أمريكي.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" الفارسية عن احد التجار في سوق طهران، قوله إن الدولار يُشترى بـ 99.500 تومان، ويُباع بـ 100 ألف تومان.

وتأتي هذه الزيادة في الأسعار بعد يوم من رسالة "التهديد" التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي حمل فيها قيادة ايران مسؤولية الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن.