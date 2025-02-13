انقطاع الكهرباء يوقف أكثر من 30 بئراً نفطية عن العمل جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن توقف أكثر من 30 بئراً نفطيةً عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في البصرة والمحافظات الجنوبية.

و قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الآبار التي توقفت اليوم عددها 35 بئراً، وانتاجها يصل 57 ألف برميل من النفط يوميا"، موضحا أن "هذه الآبار تعمل بالغاطسات و جرت معالجة الموقف عبر تشغيل المولدات الكهربائية".

و تشهد المحافظات الجنوبية انقطاعاً تاماً للكهرباء منذ فجر اليوم الخميس بسبب زيادة في التوليد ما تسبب في حدوث تسرب في خط ميسان 400 – واسط.