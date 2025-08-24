انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بكركوك.. والمديرية توضح لشفق نيوز

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية توزيع كهرباء كركوك، يوم الأحد، تعطل عدد من خطوط الطاقة جراء أعمال حفريات في المحافظة، مما أدى إلى تراجع ساعات تجهيز الكهرباء في مناطق عديدة.

وقال مسؤول إعلام المديرية، غسان الرضواني، لوكالة شفق نيوز، إن "العطل يشمل خطوط خضراء1 وخضراء2 من الجامعة على خط 33 ك.ف إضافة إلى محطة الأقصى 2 على نفس الخط".

وأوضح الرضواني أن "المناطق المتأثرة تشمل حي بدر من أكاديمية الشرطة إلى مرآب الشاحنات وحي الخضراء في المناطق المحيطة بالمعارض، من جهتي الطريق ومحطة وقود الخضراء، وقرب المديرية القديمة، وخلف مول حفتة بازار وقرب ساحة الراية، إضافة إلى حي الواسطي في منطقة الكفاءات خلف حسينية أم البنين وخلف مول حاج زياد وقرب جامع الفردوس وخلف محطة وقود الواسطي".

وأضاف أن "المناطق العائدة لمحطة الأقصى تشمل ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بالمتنزه وقرب كلية التربية وخلف محطة وقود عقبة بن نافع وخلف الكمرك مقابل مول حاج زياد ودور نوروز، وشارع قدس والمناطق المحيطة بحلويات جنة وحسينية الحشد الشعبي وعمارة جدوع وأسواق غندورة والإصلاح الزراعي وجامع الأبرار وجامع الحاجة صبرية ومثلجات عرفة 2، إضافة إلى منطقة سلطان ساقي قرب مسبح كركوك سنتر وخلف أسماك حسن البغدادي وخلف التربية وقرب محطة وقود القدس".

وأكد الرضواني أن "فرق الكهرباء مستنفرة بالكامل لإصلاح العوارض بأسرع وقت ممكن، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المتسببة بهذا العطل".