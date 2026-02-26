انفراج أزمة 50 ألف حاوية في أم قصر.. التجار يتقبلون التعرفة الجديدة (صور)

شفق نيوز- البصرة

شهد ميناء أم قصر الشمالي، ليلة الخميس، انفراجاً تدريجياً في أزمة تكدس الحاويات بعد أسابيع من الاختناقات التي رفعت الأعداد المتراكمة إلى أكثر من 50 ألف حاوية، بالتزامن مع تقبل التجار والمخلصين للتعرفة الجمركية الجديدة واستمرار العمل بنظام "الاسيكودا".

وقال معاون مدير الميناء محمد طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحاويات المتكدسة كانت تتجاوز 50 ألف حاوية بسبب تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة وإطلاق العمل بنظام الاسيكودا، إذ لم يتقبل بعض المخلصين والتجار هذه الإجراءات في بدايتها، ما أدى إلى بطء في عمليات التخليص".

وأضاف أن "الموانئ أطلقت مبادرة تضمنت تخفيض أجور الخزن وتقليل بعض العوائد، الأمر الذي ساهم في تحريك ملف الحاويات المتراكمة وتسريع إخراجها من الساحات، وهذا ما جعل وتيرة العمل الحالية تشهد زخماً ملحوظاً".

وأكد أن "التعرفة الجمركية الجديدة ثابتة ولم يتم إلغاؤها أو تعديلها، كما أن العمل بنظام الأسيكودا مستمر ويُطبق على الجميع دون استثناء"، مشيراً إلى أن "تقبل الواقع الجديد من قبل المخلصين أسهم في رفع معدل إخراج الحاويات إلى نحو 2500 حاوية يومياً".

وأوضح أن "هذه المؤشرات تعكس عودة الانسيابية تدريجياً إلى عمليات المناولة والتخليص داخل الميناء، مع استمرار الجهود لتفادي تكرار أزمة التكدس مستقبلاً وضمان استقرار حركة الاستيراد والتصدير عبر المنفذ البحري الأهم في البلاد".