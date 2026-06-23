انفراجة "هرمز" و المحادثات الأميركية الإيرانية تضغطان على أسعار النفط

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً، اليوم الثلاثاء، مواصلةً نزيف النقاط الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تركيز المستثمرين على مؤشرات تعافي حركة شحن الخام عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع أجواء التهدئة التي خلّفتها محادثات السلام الأولية بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتاً، ل تتداول عند 77.70 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً ليصل إلى 73.74 دولاراً للبرميل.

وتأتي هذه الضغوط البيعية امتداداً لهبوط حاد تجاوزت نسبته 3% يوم أمس الإثنين؛ إثر إعلان واشنطن منح طهران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يوماً عقب جولة أولى من المباحثات، بالتوازي مع تقارير أفادت بوجود تهدئة في لبنان ضمن تفاهمات إقليمية أوسع نطاقاً.

ميدانياً، أظهرت بيانات تتبع السفن عبور ناقلتين بحمولة تقارب مليوني برميل من النفط عبر مضيق هرمز يوم أمس؛ ما عكس تحسناً تدريجياً في حركة الملاحة البحرية بعد فترة من التباطؤ الناجم عن المخاوف الأمنية.

ويرى محللون أن استئناف تدفقات النفط عبر المضيق يخفف المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، إلا أن حالة عدم اليقين ما تزال قائمة بسبب استمرار التوتر وانعدام الثقة بين واشنطن وطهران.

وفي الولايات المتحدة، توقعت تقديرات المحللين انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات خلال الأسبوع الماضي، في وقت أظهرت بيانات حكومية تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى 331.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1983.