ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجل 143500 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة مع 143350 دينار صباح اليوم.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد ارتفعت لتصل إلى 144500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143450 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.