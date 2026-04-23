انفجارات طهران ترفع أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، مساء اليوم الخميس، 5 دولارات للبرميل بعد أنباء عن غارات على إيران.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن "العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 5 دولارات للبرميل بعد تفعيل الدفاعات الجوية في طهران".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.1% لتبلغ عند التسوية 105.07 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.11% لتبلغ عند التسوية 95.85 دولاراً للبرميل، بحسب "رويترز".

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران للتصدي لما وصفته بـ"هدف معاد".

ونفى الجيش الإسرائيلي شن أي ضربات ضد إيران، كما أكد مسؤول دفاعي أميركي أن "لا تغيير في وضعية وقف إطلاق النار مع إيران".

وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية التصدي لمسيرتين دخلتا الأجواء غربي العاصمة طهران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أمس الأربعاء، عن إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات مع إيران بحلول يوم الجمعة، وذلك بعد أن قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده على أهبة الاستعداد للتحرك عسكرياً ضد إيران، معتبراً أن "القصف هو الاستراتيجية الأنسب للبدء بها".