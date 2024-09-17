انطلاق منتدى رجال الأعمال العراقي الأذربيجاني في باكو

شفق نيوز/ شهدت العاصمة الأذربيجانية باكو، يوم الثلاثاء، انطلاق أعمال منتدى رجال الأعمال العراقي الأذربيجاني، بحضور وزير التجارة العراقي أثير الغريري، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف.

وأشار الغريري في كلمة ألقاها بالمنتدى إلى عمق العلاقات التاريخية بين العراق وأذربيجان، وأهمية تعزيزها بعقد شراكات حقيقية بين رجال الأعمال من البلدين بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، بحسب موقع "روسيا اليوم عربية".

ودعا الغريري الشركات والمستثمرين الأذريين لدخول السوق العراقية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً ضرورة زيادة تصدير المنتجات العراقية إلى أذربيجان.

وشدد على أهمية التعاون في مجال توطين صناعة الذهب في العراق، حيث تم التباحث حول سبل الاستفادة من الخبرات الأذرية لدعم هذا القطاع الحيوي وتطويره بما يخدم الاقتصاد العراقي.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع العراق.

وحضر المنتدى عدد كبير من التجار ورجال الأعمال العراقيين والأذريين.