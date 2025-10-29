انطلاق معرض كركوك الدولي للطاقة الشمسية بمشاركة شركات ومصارف محلية ودولية

شفق نيوز- كركوك

انطلقت فعاليات معرض كركوك الدولي للطاقة الشمسية، مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية والمصارف الحكومية والأهلية، في خطوة تهدف إلى دعم مشاريع الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للكهرباء.

وقال محافظ كركوك ريبوار طه، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "إدارة كركوك صادقت رسمياً على مجموعة من المواقع المخصصة لإقامة محطات توليد تعمل بالطاقة الشمسية، وهذه المشاريع تأتي ضمن توجه الحكومة الاتحادية نحو دعم الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "المحطات الجديدة ستُسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية، وستساعد في تقليص ساعات الانقطاع خصوصًا خلال فترات الذروة في فصل الصيف"، مشيراً إلى أن "المحافظة ستوفر التسهيلات الإدارية والفنية كافة لضمان سرعة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات الاستثمارية المعنية".

وقال محمد عبد الله، أحد المشاركين في المعرض، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في العراق، بمشاركة شركات دولية ومصارف حكومية وأهلية توفر تسهيلات مالية عبر أقساط ميسّرة تمتد لسنوات متعددة لشراء منظومات الطاقة الشمسية".

وأضاف عبد الله أن "الطاقة الشمسية النظيفة توفر حلولاً فعالة لتلبية احتياجات المواطنين وحتى المعامل الصغيرة والمتوسطة، وهي ذات جودة عالية وقدرة إنتاجية قوية تسهم في تقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التجهيز الكهربائي".

ويستمر معرض كركوك الدولي للطاقة الشمسية لعدة أيام، متضمناً عروضاً تقنية وجلسات نقاشية متخصصة حول مستقبل الطاقة المتجددة في العراق، في ظل اهتمام متزايد من الحكومة بدعم مشاريع الاستدامة البيئية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.