انطلاق معرض بغداد بعد انقطاع 3 سنوات

شفق نيوز/ افتتح معرض بغداد الدولي ضمن دورته 46، يوم الثلاثاء، بعد توقف 3 سنوات بسبب جائحة كورونا بمشاركة 12 دولة، وأكثر من 350 شركة محلية واجنبية.

وقال مدير اعلام الشركة العامة للمعارض العراقية في وزارة التجارة زينب ناصر حسين في حديث لوكالة شفق نيوز،: "تحت شعار (مهد الحضارات تقدم وتحديات لاستقطاب العالم) انطلق اليوم معرض بغداد الدولي بمشاركة المانيا وايران واليابان والأردن والهند وإندونيسيا ومصر وباكستان وفلسطين والمجر وايطاليا واسبانيا، بالإضافة إلى 363 شركة منها 61 شركة حكومية و110 شركة محلية و7 شركات من القطاع المختلط و83 شركة ضمن دولها المشاركة في المعرض و102 شركة عربية واجنبية مستقلة".

واشارت الى ان "المعرض سيستمر لغاية 10 أيام"، مبينة ان "الهدف من المعرض هو إعطاء صورة حقيقية عن مدى ما يشهده العراق من تطورات اقتصادية وامنية، إضافة الى تأكيد قدرة العراق على إنجاح الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تمنحه فرصة دخول لاستثمارات العربية الدولية بمشاريع اقتصادية كبيرة".