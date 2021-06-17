انطلاق فعاليات معرض البصرة الدولي الشامل بمشاركة شركات عالمية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الخميس، عن انطلاق فعاليات معرض البصرة الدولي الشامل في المحافظة بمشاركة شركات محلية وعربية ودولية والذي يستمر للفترة من السادس عشر ولغاية الخامس والعشرين من حزيران الجاري .

وقال مدير عام شركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية احدى تشكيلات الوزارة سرمد طه سعيد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المعرض شارك فيه اكثر من 100 شركة من الكويت، السعودية، ايطاليا، فرنسا، باكستان، تركيا، إيران، مصر، الامارات، لبنان وسوريا، من بينها مشاركة شركات محلية متميزة.

وأشار إلى أن المعرض شهد عرض منتوجات زراعية وصناعية وتجارية متنوعة والتي تشمل انواع السجاد ومختلف الديكورات والاقمشة وانواع المنظفات والمواد الغذائية وانواع المعلبات والبخور والعطور والملابس والمفروشات والاثاث والتحف والصناعات اليدوية والنحاسيات والحلي والاكسسوارات وبعض انواع ادوات المطابخ وكذلك مشاركة العتبة الحسينية.

وأوضح أن اقامة هكذا معارض يعتبر فرصة كبيرة للشركات العالمية المشاركة من اجل عرض انتاجاتها في السوق العراق والتي تعتبر من الاسواق الواعدة، بالاضافة الى انفتاح رجال الاعمال والتجار العراقيين للحصول على وكالات حصرية من قبل تلك الشركات العالمية، فضلاً عن كونه خطوة مهمة من اجل المساهمة في زيادة وتشجيع حجم التبادل التجاري والخبرات وتنشيط العلاقات بين التجار العراقيين ونظرائهم في مختلف بلدان العالم .

وبحسب البيان حضر حفل افتتاح المعرض مدير شركة موانئ البصرة فرحان الفرطوسي والقنصل التركي محمد اوزكان ارمان ومدير الشباب والرياضة في البصرة صادق الكناني وممثل العتبة الحسينية علي الموسوي فضلا عن شخصيات تجارية واقتصادية وبعض رجال الاعمال وجمع غفير من المواطنين، مشيراً إلى أن المعرض نظمته شركة نقطة الامل للتجارة والخدمات والتجهيزات العامة .