انطلاق عمليات إنتاج بنزين "عالي الاوكتان" في كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر في مصفاة كركوك، يوم الأحد، عن انطلاق عمليات الإنتاج والتحميل في مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري، مؤكداً أن الانتاج سيكون بطاقة تشغيلية تبلغ 12 ألف برميل يومياً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع سينتج نحو مليون وستمئة ألف لتر يومياً من البنزين المحسن (أوكتان 92)، إضافة إلى إنتاج مادة الغاز السائل، ما سيسهم في رفع الطاقة التكريرية وتحسين نوعية المنتجات النفطية في البلاد".

وأشار إلى أن "هذا التطور يأتي استكمالًا لخطوات وزارة النفط في تعزيز مشاريع التصفية"، مبيناً أن "وزير النفط كان قد افتتح المشروع رسمياً الشهر الماضي في كركوك، والذي أكد في حينها أن هذه الوحدة ستسهم في تقليل الاستيراد وتلبية جزء مهم من الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية".

هذا وأعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الأربعاء (6 آب 2025)، تقليص الإنفاق السنوي على استيراد البنزين المحسن من خمسة مليارات دولار إلى 500 مليون دولار، وذلك عقب افتتاح وحدة المهدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك.

وفي السياق ذاته، قال محافظ كركوك ريبوار طه لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع وحدة المهدرجة وتحسين البنزين في كركوك يمثل نقلة نوعية في ملف الاستثمار النفطي"، مؤكداً أن "المشروع سيساهم في توفير البنزين المحسن لأهالي كركوك والمحافظات المحاذية، ويقلل من الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطن".

ويُعد حقل جمبور الشمالي من أقدم وأهم الحقول النفطية في محافظة كركوك، ويقع شمال شرقي المدينة، بمحاذاة حقلي كركوك وباي حسن، حيث بدأ الإنتاج فيه منذ آب/ أغسطس عام 1959، ويضم عشرات الآبار النفطية التي شهدت نشاطاً واسعاً خلال العقود الماضية.

وكان الإنتاج في الحقل قد تراجع بسبب توقف عدد من الآبار، إلا أن جهود التطوير الأخيرة أعادت تشغيل نحو 20 بئراً، ما أسهم في رفع الطاقة الإنتاجية تدريجياً.