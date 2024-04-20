انطلاق أعمال معرض سوق السفر العراقي الثالث في بغداد

شفق نيوز/ انطلقت اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد أعمال (معرض سوق السفر العراقي) بنسخته الثالثة بإشراف ورعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وهيئة السياحة العراقية وهيئة سياحة إقليم كوردستان العراق.

وانطلق المعرض الذي تستمر فعالياته على مدار يومين بمشاركة محلية وعربية وعالمية "واسعة" من شركات طيران، وشركات سفر وسياحة، وفنادق، وانظمة ومنصة حجوزات سياحية، من مختلف المحافظات العراقية وإقليم كوردستان.

ويشارك في المعرض أيضاً عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وخبراء وأكاديميين، ومديري شركات، ومنظمات مختصة في المجال السياحي والاقتصادي من القطاع الخاص.

وبهذا الصدد أكد المنسق الاعلامي للمعرض وسام الحلو لوكالة شفق نيوز، أن انطلاق المعرض اليوم يمثل نقطة تواصل سياحي في مجال المعارض الداخلية والخارجية ويعزز دور العراق على الصعيد العربي والعالمي.

وأضاف "نعمل اليوم على إبراز العراق كوجهة سياحية مهمة في الشرق الاوسط والترويج للسياحة الاثرية والثقافية والعتبات المقدسة على ارض بلاد الرافدين".

كما أشار الحلو إلى أن "المعرض خصص فقرات وبرامج ترويجية من أجل الشرح الوافي عن الية منح تسهيلات تأشيرات الدخول (الفيزا) الالكترونية الى الوافدين للعراق من العرب والأجانب".

وتابع بالقول إن "المعرض هيَّأ الارضية الخصبة من أجل عقد تفاهمات وتوقيع اتفاقيات بين المؤسسات السياحة العراقية والعربية والاجنبية المشاركة في الحدث من اجل المساهمة في تنشيط العمل السياحي والقطاع الخاص وزيادة اعداد السياحة الوافدين للبلاد، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المشاركة".