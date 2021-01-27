انطلاق خدمات الجيل الرابع "تجريبياً" في العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة "زين العراق" للاتصالات، يوم الاربعاء، عن اطلاق خدمات الجيل الرابع 4G-LTE تجريبياً في جميع محافظات البلاد، مشيرة الى استيفائها كافة شروط الترخيص.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها حققت انجازا جديدا بأطلاقها خدمات الجيل الرابع 4G-LTE تجريبيا في كافة أرجاء العراق .

وأوضحت الشركة، أن زين العراق التزمت بوعدها لمشتركيها بتوفير أفضل تجربة وسرعة لخدمات الجيل الرابع 4G-LTE على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدة أن مسيرة التحول الرقمي في العراق ستبدأ من خلال تقنيات الجيل الرابع التي ستكون اسرع باضعاف ما موجودة عليه في الجيل الثالث.

ونقل البيان، عن الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد علق على الاطلاق التجريبي للجيل الرابع "على الرغم من الظروف التي نمر بها في ظل جائحة كوفيد-19 بالإضافة الى كافة التحديات التي رافقت اعلان اطلاق الخدمة، موضحا نقدم للعراقيين تقنية الجيل الرابع 4G-LTE، التي ستمكننا من تقديم المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً للمستخدم العراقي في القطاعات الاستهلاكية وريادة الأعمال وإنترنت الأشياء وفي العديد من القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية.

وأوضح أن تقنيات الجيل الرابع ستدعم جهود زين العراق في رحلتها للتحوّل الرقمي. موضحا بالقول نحن سعداء بأننا شركة الاتصالات الأولى في العراق التي اطلقت خدمات الجيل الرابع، التي باتت اليوم في متناول مشتركينا عبر شبكة تمتلك أوسع تغطية في كافة أرجاء العراق".

وأعلنت زين عن اطلاقها الخدمة من خلال حملة اعلانية بمستوى عالمي وجديد من نوعه جمعت النجمين سيف نبيل ومحمد رمضان تجسد أهمية خدمات الجيل الرابع بالنسبة للعراقيين في كافة جوانب حياتهم.