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انضمام العراق الى البنك الاوربي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-09T12:16:05+0000
انضمام العراق الى البنك الاوربي

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية يوم الجمعة ان البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية منح البلاد عضوية في مجلسه بعد عملية اقتراع استمرت لمدة يومين.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم ان "أعضاء مجلس المحافظين للبنك الأوروبيّ وافقوا على انضمام العراق إلى المجلس، خلال عملية التصويت التي شهدتها أعمال الاجتماع السنويّ لمجلس المحافظين الذي يعقد في لندن للمُدّة 7-8 تشرين الأوّل 2020.

وبحسب الوزارة فان انضمام العراق رسمياً لعضوية البنك سيُتيح له الاستفادة من الخبرات المصرفيّة العالميّة لتطوير القطاع المصرفيّ، والحُصُول على الدعم الفنّي، والمساعدة التي تُهيِّئ الأرضيّة المُلائِمة للاستثمار.

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