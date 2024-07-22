انسحاب بايدن يهز الأسواق.. الدولار يتراجع

شفق نيوز/ تراجع الدولار اليوم الاثنين، في رد الفعل الأولي على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من حملة إعادة انتخابه ليمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر يخوض السباق أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

واستقر اليوان الصيني إلى حد كبير بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر فائدة رئيسي.

وانخفض الدولار 0.08 بالمئة إلى 157.38 يناً في المعاملات الآسيوية المبكرة، في حين صعد اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0895 دولارا.

وأعلن بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة أمس الأحد ودعم نائبته كاملا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2931 دولارا.

وزاد الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6691 دولارا.

واستقر الدولار عند 7.2881 يوان في المعاملات الخارجية.