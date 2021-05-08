اندلاع حريق في حقل للحنطة جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم السبت اخماد حريق اندلع في حقل للحنطة في محافظة واسط جنوبي العراق.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرقها المرابطة في مستشفى الكرامة والتابعة لمركز العزة بمديرية الدفاع المدني في واسط تمكنت من اخماد حادث حريق نشب بحقل لمحصول الحنطة بمساحة 7 دونم في منطقة الكارضية ضمن قضاء الكوت.

ووفقا للبيان فإن فرقها المرابطة تمكنت من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي قصير واخماد النيران المندلعة في 3 دونم وإنقاذ 4 دونم اخرى من محصول الحنطة بعد محاصرة النيران من عدة محاور وإخمادها والحد من توسعها.

يذكر أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الادلة الجنائية .