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اندلاع حريق داخل مصرف الرافدين في بغداد والدفاع المدني يتدخل ويخمده .. صور

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-24T10:51:02+0000
اندلاع حريق داخل مصرف الرافدين في بغداد والدفاع المدني يتدخل ويخمده .. صور

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني يوم الأربعاء من إخماد والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية مصرف الرافدين فرع القصر الأبيض في منطقة الكرادة وسط بغداد .

وذكر بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، إن فرقها طوقت وعزلت الحريق الذي اندلع في الطابق الثالث يحتوي على اثاث مستهلك وابعد النيران عن طوابق المصرف وأنهت الحريق دون تأثر عمل المصرف ودون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .

وطلبت المديرية فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

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