انخفاض يطرأ على سعر صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ تراجع سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد، مساء الاحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148150 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت اسعار صرف الدولار صباح اليوم، 148250 دينار عراقي مقابل 100دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.