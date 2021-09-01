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انخفاض يطرأ على أسعار اوبك لتسجل 71 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-01T10:43:21+0000
انخفاض يطرأ على أسعار اوبك لتسجل 71 دولاراً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار سلة نفط أوبك، اليوم الاربعاء، لتصل الى 71 دولاراً للبرميل.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام انخفض بمقدار 0.45 دولار امريكي لتصل الى 71.45 دولاراً، مقارنة باليوم الذي سبقه والتي بلغ  السعر فيها 71.88 دولاراً".

وتذبذبت اسعار النفط العالمية بين الهبوط والارتفاع نتيجة تاثرها بعوامل الانتاج في امريكا واتفاق اوبك بشان الانتاج.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (السعودية)، مربان (الإمارات)، وميري (فنزويلا).

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