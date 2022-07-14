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انخفاض يطرأ على أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-14T06:53:28+0000
انخفاض يطرأ على أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت العقود الآجلة للذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي عالمياً.

وبحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في اغسطس/اب على  1,724.65 دولار للأونصة في الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش.

وعقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.34% للمتاجرة به على  108.13 دولارات.

وارتفاع العملة الأمريكية يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية.

في الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر سبتمبر/ايلول بنسبة 0.52% لتتم المتاجرة به على  19.09 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.11% لتتم المتاجرة به على  3.32 دولار للرطل.

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